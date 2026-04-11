Pastelaria atrás do 7º BPM tem fiação furtada duas vezes na mesma semana

A Pastelaria Leleke Goumert teve a fiação de suas tomadas na área externa furtadas durante a madrugada deste sábado (11 - Foto: Reprodução Vídeo - Instagram

A Pastelaria Leleke Goumert teve a fiação de suas tomadas na área externa furtadas durante a madrugada deste sábado (11 - Foto: Reprodução Vídeo - Instagram

A Pastelaria Leleke Goumert teve a fiação de suas tomadas na área externa furtadas durante a madrugada deste sábado (11). O estabelecimento está localizado na Avenida Domingos Damasceno Duarte, no bairro da Trindade, em São Gonçalo, e fica atrás do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

O proprietário da pastelaria publicou um vídeo nas contas do Instagram, onde relata que é a segunda vez, na mesma semana, que o estabelecimento é alvo de pessoas usuárias de drogas que furtam fios de tomadas instaladas na área externa. Ele ainda ressaltou que a ação criminosa ocorreu pouco após o encerramento do expediente e que foi flagrada pelas câmeras de segurança.

Proprietário da pastelaria mostra fiação roubada | Foto: Reprodução - Vídeo/Instagram

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“São 3h da manhã, estou vindo na minha loja agora, é o Leleke falando. Maior covardia que estão fazendo (o vídeo mostra as tomadas arrebentadas), é a segunda vez essa semana. Troquei tudo, troquei as tomadas todas, esse aqui é o Leleke da Trindade, atrás do batalhão essa covardia. Olha o que os ‘cracudos’ estão fazendo, arrancando as tomadas todas, arrancaram os fios todos, segunda vez essa semana, troquei tudo e olha o que eles fizeram, tudo arrebentado, tomada de dentro ‘tirada’”, disse o dono da pastelaria.

Em um determinado momento do vídeo, ele desabafa sobre a insegurança da qual está sendo alvo constantemente, apesar da proximidade com o 7º BPM (São Gonçalo).

“A gente paga nossos impostos tudo direitinho e acontece isso (imagens das tomadas furtadas), segunda vez essa semana, só prejuízo e a gente não tem segurança nenhuma”, comentou.

O vídeo segue mostrando que toda a fiação e tomadas do estabelecimento foram levadas pelos criminosos.

Nos comentários da postagem, os internautas aproveitaram para deixar seus próprios relatos da violência em que foram vítimas. “Na minha casa eles roubaram o número de identificação do muro”, escreveu uma internauta. Outros ainda comentaram sobre a dificuldade de empreender no Brasil: “Pague seus impostos e veja a bandidagem levar seus bens porque o Estado não faz sua parte e fica por isso mesmo. Deixe de pagar seus impostos e veja o Estado levar seus bens porque você é obrigado a fazer sua parte ou tem consequências”, relatou outro.

A reportagem do OSG entrou em contato com o proprietário da pastelaria para saber o valor do prejuízo causado pelo furto, mas, até a publicação desta matéria, não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

Já a Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência.