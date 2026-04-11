Ex-integrante do Molejo, Willian Araújo morre aos 60 anos

Morreu nesta sexta-feira (10) o ex-integrante do Molejo, Willian Augusto Freire de Araújo, aos 60 anos. Por meio das redes sociais, o grupo lamentou o falecimento do músico e amigo e ressaltou a importância do seu legado. Willian será sepultado a partir das 14h deste sábado (11), no Cemitério do Pechincha, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, na Capela C.

"Com profunda tristeza, nos despedimos do nosso querido amigo e irmão, Willian Araújo. Nossas condolências à sua família neste momento difícil", começou o texto de despedida feito pelo grupo musical.

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"Agradecemos por ter feito parte da primeira formação do Molejo, onde sua voz e talento brilharam em nossos primeiros CDs, eternizando sucessos que marcaram a década de 1990. Que Deus o tenha em um lugar de paz e luz. Sua música e legado viverão para sempre em nossas memórias. Obrigado por tudo, Willian", encerrou.

Nos comentários da publicação, outros artistas deixaram suas homenagens a Willian. "Seu som seguirá com a gente. Jamais será esquecido", escreveu Péricles. "Meus sentimentos", desejou Délcio Luiz. "Meus sentimentos", escreveram os irmãos Vavá e Márcio. "Poxa. Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs", disse Fábio Bêça, vocalista do Bom Gosto.

O grupo Molejo é formado por Andrezinho Silva, Claumirzinho, Jimmy, Robinho e Lucio Nascimento. O vocalista da banda, Anderson Leonardo, faleceu em 2024, após complicações de um câncer inguinal, um raro tumor que atinge a região da virilha, diagnosticado em 2022.

