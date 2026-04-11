Foragido por stalking e ameaça é preso em Niterói

Agentes do Segurança Presente prenderam um homem que estava foragido por stalking e ameaça contra a ex-companheira, em Niterói, nesta sexta-feira (10).

Contra o acusado havia um mandado de prisão em aberto em razão de uma investigação da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), que apurava denúncias de ameaça e comportamento persecutório contra a ex-companheira, com quem manteve um relacionamento de três anos, mas estava separado havia 10 anos.

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O acusado e a vítima têm juntos um filho de 10 anos. O homem já possuía uma anotação criminal por ameaça contra a mulher, registrada em 2021. A nova denúncia foi registrada no começo deste ano, após o homem ameaçar a vida da ex-companheira.

De acordo com a polícia, ele mandou uma mensagem à vítima que dizia: “Se for para te ameaçar, eu vou no teu trabalho, te mato e depois me entrego na polícia”.

As ameaças teriam voltado a acontecer após o acusado descobrir que a mulher estava em um novo relacionamento. A vítima contou que ele mandava fotos de arma de fogo e de faca.

O homem foi conduzido à 76ª DP (Niterói).