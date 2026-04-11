"Charme na Praça SG” acontece neste domingo (12) no Parque RJ Nosso Sonho

A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, promove neste domingo (12), a partir das 9h, o evento “Aula de Charme – Charme na Praça SG”, no Parque RJ Nosso Sonho, no bairro Boa Vista.

A ação é gratuita e tem como objetivo incentivar a cultura e o lazer no município, com potencial para reunir um grande público de diferentes idades. A proposta é oferecer uma experiência acessível e envolvente, promovendo integração social e bem-estar por meio da dança.

A ação é gratuita e tem como objetivo incentivar a cultura e o lazer no município | Foto: Divulgação

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O baile charme é uma manifestação cultural popular que surgiu no Rio de Janeiro na década de 1980, marcada pela valorização da música negra norte-americana, como R&B, soul e new jack swing, além de coreografias realizadas em grupo.

O projeto foi idealizado para acolher moradores da região e de bairros vizinhos em uma aula prática de dança charme, proporcionando aprendizado, mobilidade e valorização da cultura urbana.

Serviço

Local: Parque RJ Nosso - Rua Formosa, no Boa Vista

Data: 12 de abril (Domingo)

Horário: 9h