Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,0269 | Euro R$ 5,892
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

"Charme na Praça SG” acontece neste domingo (12) no Parque RJ Nosso Sonho

Evento tem como objetivo promover valorização da cultura urbana

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 11 de abril de 2026 - 08:36
Parque RJ Nosso Sonho, no bairro Boa Vista.
Parque RJ Nosso Sonho, no bairro Boa Vista. -

A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, promove neste domingo (12), a partir das 9h, o evento “Aula de Charme – Charme na Praça SG”, no Parque RJ Nosso Sonho, no bairro Boa Vista.

A ação é gratuita e tem como objetivo incentivar a cultura e o lazer no município, com potencial para reunir um grande público de diferentes idades. A proposta é oferecer uma experiência acessível e envolvente, promovendo integração social e bem-estar por meio da dança.

A ação é gratuita e tem como objetivo incentivar a cultura e o lazer no município
A ação é gratuita e tem como objetivo incentivar a cultura e o lazer no município |  Foto: Divulgação

Leia também:

Prefeitura de Maricá realiza vacinação contra a gripe neste sábado (11/04)

Expansão de bicicletas elétricas e patinetes impulsiona debate sobre regulamentação

O baile charme é uma manifestação cultural popular que surgiu no Rio de Janeiro na década de 1980, marcada pela valorização da música negra norte-americana, como R&B, soul e new jack swing, além de coreografias realizadas em grupo.

O projeto foi idealizado para acolher moradores da região e de bairros vizinhos em uma aula prática de dança charme, proporcionando aprendizado, mobilidade e valorização da cultura urbana.

Serviço

Local: Parque RJ Nosso - Rua Formosa, no Boa Vista

Data: 12 de abril (Domingo)

Horário: 9h

Tags:

aula de Charme Charme na Praça SG cultura urbana Parque RJ Nosso Sonho

Matérias Relacionadas