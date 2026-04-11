Prefeitura de Maricá anuncia R$ 100 milhões para impulsionar cultura e audiovisual

O anúncio foi feito por meio das redes sociais, em um vídeo ao lado do ator Antônio Grassi - Foto: Divulgação

O anúncio foi feito por meio das redes sociais, em um vídeo ao lado do ator Antônio Grassi - Foto: Divulgação

O prefeito de Maricá, Washington Quaquá (PT), anunciou nesta quinta-feira (9) um investimento inicial de R$ 100 milhões voltado ao fortalecimento do setor cultural no município. Os recursos serão destinados à empresa pública de Turismo e Cultura, Maré, responsável por fomentar projetos na área.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais, em um vídeo ao lado do ator Antônio Grassi, que atualmente preside a companhia. Segundo o prefeito, o objetivo é ampliar políticas públicas culturais, com foco especial no incentivo à produção audiovisual e tecnológica.

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“Estou aqui com meu amigo Antônio Grassi, presidente da Maré […] Estou anunciando que vamos destinar, inicialmente, R$ 100 milhões para que a Maré possa desenvolver políticas de cultura no município. Isso é mais do que o estado do Rio destinou para o audiovisual neste ano. Esses recursos serão aplicados no financiamento de filmes, desenhos animados e games, entre outras ações. Em breve, também teremos editais para pontos de cultura. E isso é só o início”, escreveu Quaquá na publicação feita no Instagram.

Entre as iniciativas previstas estão o financiamento de filmes, animações e jogos eletrônicos, além do lançamento de editais para apoiar pontos de cultura na cidade. A proposta, de acordo com Quaquá, busca estimular a criatividade local e gerar oportunidades para diferentes faixas etárias.

Durante o anúncio, o prefeito também destacou que o aporte financeiro está ligado à política de contenção de gastos adotada pela gestão municipal. Segundo ele, a estratégia de redução de custos tem como finalidade direcionar recursos para áreas consideradas estratégicas, como a cultura.

“A política de austeridade que nós estamos fazendo, de corte de custos, é para isso, para investir na criatividade do nosso povo. É no teu filho e nas pessoas mais velhas que vão produzir cultura no município. É para isso que serve”, afirmou.



A iniciativa marca o início de um conjunto de ações planejadas para o setor, que, segundo a prefeitura, deve receber novos investimentos ao longo dos próximos meses.