Ação da PM apreende fuzil e drogas e prende quatro suspeitos na Vila Ipiranga

Policiais militares do 12º BPM (Niterói), realizaram uma ação na tarde desta sexta-feira (10) na comunidade da Vila Ipiranga, que resultou na apreensão de um fuzil, entorpecentes e na condução de quatro suspeitos à delegacia.

De acordo com a corporação, a equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizava patrulhamento por volta das 17h quando se deparou com quatro homens em atitude suspeita, próximos a um ponto conhecido pela venda de drogas na região.

Leia também:

Tarifa social do metrô, a R$5, é prorrogada pelo Governo do Estado até 2027

Operação da PM termina com dois mortos, feridos e apreensão de fuzis em São Gonçalo



Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados após um cerco tático montado pelos policiais. Durante a ação, os agentes encontraram uma mochila contendo grande quantidade de material entorpecente, ainda a ser contabilizado, além de um fuzil calibre 5.56 com numeração suprimida e um radiotransmissor.

Após consulta ao setor de inteligência da PM (P2), foi constatado que os envolvidos possuem anotações criminais por crimes como tráfico de drogas, homicídio, roubo majorado, lesão corporal e receptação.

Os quatro suspeitos foram encaminhados para a delegacia da área, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.