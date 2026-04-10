Operação da PM termina com dois mortos, feridos e apreensão de fuzis em São Gonçalo

Todos os feridos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres - Foto: Layla Mussi

Todos os feridos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres - Foto: Layla Mussi

Uma operação realizada na manhã desta sexta-feira por policiais do 1º BPM (São Gonçalo), na comunidade de Porta D’Água, localizada no Porto do Rosa, em São Gonçalo, terminou com dois homens mortos, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas.

Segundo informações preliminares, os três suspeitos teriam sido baleados durante a ação policial; dois deles não resistiram aos ferimentos. Durante o confronto, um policial militar foi atingido por estilhaços na perna.

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Uma mulher de 47 anos, que passava pela região no momento da operação, também foi atingida por uma bala perdida, sofrendo um ferimento no ombro.

Todos os feridos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres. De acordo com as informações iniciais, o policial já recebeu alta médica, enquanto mulher e o suspeito permanecem em atendimento, sem risco de morte.

O policial já recebeu alta médica | Foto: Layla Mussi

De acordo com informações, três pessoas foram presas e três fuzis e drogas foram apreendidos durante a operação.







Divulgação

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Recom

Um policial da Recom, que prestava apoio à ação, também foi baleado durante a ocorrência. O nome e a idade da vítima não foram divulgados. Segundo informações, ele foi encaminhado ao Hospital Alberto Torres com ferimentos nas mãos e está recebendo atendimento médico.