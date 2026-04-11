Tarifa social do metrô, a R$5, é prorrogada pelo Governo do Estado até 2027

A medida, também recomendada pela Agetransp, assegura a manutenção do valor reduzido - Foto: Divulgação

A medida, também recomendada pela Agetransp, assegura a manutenção do valor reduzido - Foto: Divulgação

A tarifa social do metrô, no valor de R$ 5, para usuários cadastrados no Bilhete Único Intermunicipal, está mantida até 11/4/2027. O decreto do Governo do Estado foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (10/4). A medida, também recomendada pela Agetransp, assegura a manutenção do valor reduzido, beneficiando diretamente a população de menor renda que depende do transporte público no dia a dia.

Nos três primeiros meses deste ano, foram registradas mais de 12 milhões de transações com a Tarifa Social no metrô. O decreto foi assinado pelo governador em exercício Ricardo Couto. A iniciativa considera a necessidade de garantir o acesso ao transporte com custo mais acessível.

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Quem tem direito

Em vigor desde 2023, os beneficiários que utilizam a Tarifa Social no metrô deixam de pagar a tarifa cheia de R$ 7,90 - que não teve reajuste esse ano - para pagar apenas R$ 5.

Para ter acesso ao benefício é preciso ter entre 5 e 64 anos, renda mensal declarada inferior ou igual a R$3.205,20, e um cartão Riocard Mais cadastrado no Bilhete Único Intermunicipal (BUI). O cartão precisa estar vinculado ao próprio CPF do usuário.

Mais informações sobre a Tarifa Social Metroviária podem ser encontradas em: site.riobilheteunico.com.br/tarifa-social-metro.