Irmã de Paulinho Sabiá passa por audiência de custódia por suspeita de mandar matar o próprio irmão

A audiência de custódia de Adriana Souza Possobom Aragão de Miranda, irmã do mestre de capoeira Paulinho Sabiá, ocorre nesta sexta-feira (10), a partir das 13h. Ela foi presa na última quarta-feira (8), acusada de ser a mandante do assassinato dele. De acordo com a Polícia Civil, policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) a encontram no bairro Badu, na Região Oceânica de Niterói.

O crime ocorreu no dia 18 de fevereiro, no bairro de Icaraí. As investigações apontaram que os autores haviam tentado matar a vítima dois dias antes, mas não conseguiram concluir a ação porque a arma falhou. No dia do assassinato, Paulo foi morto por dois homens em uma motocicleta, com a ajuda de uma terceira pessoa, que monitorava a rotina da vítima.



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Segundo a investigação, a motivação do crime estaria relacionada a interesses financeiros. Paulinho Sabiá tinha o hábito de guardar dinheiro em espécie, e há indícios de que a irmã já havia participado de um episódio anterior de roubo.

Um dia após o assassinato, Adriana concedeu uma entrevista e se mostrou assustada com o caso. Na ocasião, ela afirmou que o irmão era uma boa pessoa e não tinha inimigos. “Meu irmão era uma pessoa muito querida, muito amada, muito respeitada. A vida dele foi a capoeira. Ele sempre lutou por isso”, afirmou. Adriana também havia dito que, o mestre era reconhecido dentro e fora das rodas de capoeira, sendo visto como um pacificador. Ela relembrou que, nos anos 1980, quando a prática era marcada por rivalidades mais intensas, o irmão sempre defendeu o diálogo e a valorização cultural da modalidade.