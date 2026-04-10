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Irmã de Paulinho Sabiá passa por audiência de custódia por suspeita de mandar matar o próprio irmão

A audiência de custódia ocorre nesta sexta-feira (10), a partir das 13h

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 10 de abril de 2026 - 11:06
Adriana Souza Possobom Aragão de Miranda foi detida após depoimento de suspeito que participou da emboscada em Niterói
Adriana Souza Possobom Aragão de Miranda foi detida após depoimento de suspeito que participou da emboscada em Niterói -

A audiência de custódia de Adriana Souza Possobom Aragão de Miranda, irmã do mestre de capoeira Paulinho Sabiá, ocorre nesta sexta-feira (10), a partir das 13h. Ela foi presa na última quarta-feira (8), acusada de ser a mandante do assassinato dele. De acordo com a Polícia Civil, policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) a encontram no bairro Badu, na Região Oceânica de Niterói.

O crime ocorreu no dia 18 de fevereiro, no bairro de Icaraí. As investigações apontaram que os autores haviam tentado matar a vítima dois dias antes, mas não conseguiram concluir a ação porque a arma falhou. No dia do assassinato, Paulo foi morto por dois homens em uma motocicleta, com a ajuda de uma terceira pessoa, que monitorava a rotina da vítima.

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Segundo a investigação, a motivação do crime estaria relacionada a interesses financeiros. Paulinho Sabiá tinha o hábito de guardar dinheiro em espécie, e há indícios de que a irmã já havia participado de um episódio anterior de roubo.

Um dia após o assassinato, Adriana concedeu uma entrevista e se mostrou assustada com o caso. Na ocasião, ela afirmou que o irmão era uma boa pessoa e não tinha inimigos. “Meu irmão era uma pessoa muito querida, muito amada, muito respeitada. A vida dele foi a capoeira. Ele sempre lutou por isso”, afirmou. Adriana também havia dito que, o mestre era reconhecido dentro e fora das rodas de capoeira, sendo visto como um pacificador. Ela relembrou que, nos anos 1980, quando a prática era marcada por rivalidades mais intensas, o irmão sempre defendeu o diálogo e a valorização cultural da modalidade.

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