Vendedor de caqui é baleado durante ataque a tiros contra policiais na RJ-106, em São Gonçalo

O caso será investigado pela Polícia Civil - Foto: O SÃO GONÇALO

O caso será investigado pela Polícia Civil - Foto: O SÃO GONÇALO

Um homem foi baleado na manhã desta sexta-feira (10) durante uma ocorrência envolvendo uma viatura do 7º BPM na RJ-106 (Rodovia Amaral Peixoto), na altura do bairro Engenho do Roçado, em São Gonçalo.

Segundo informações iniciais, homens em uma motocicleta passaram atirando contra policiais que realizavam patrulhamento na rodovia. A viatura teria sido alvo dos disparos enquanto trafegava pela via.

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Durante a ação, um vendedor de caqui que estava à beira da estrada acabou sendo atingido por um dos tiros. A vítima, que trabalhava no local no momento do incidente, foi levada ao Hospiatla Estadual Alberto Torres. Até o momento, não há informações confirmadas sobre sua idade nem sobre seu estado de saúde.

O caso será investigado pela Polícia Civil.