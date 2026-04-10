Polícia apreende espingarda após operação na Comunidade Boa Vista

Na tarde da última quinta-feira (9), policiais militares do 12º BPM (Niterói) realizaram uma operação na Comunidade do Boa Vista, que resultou na apreensão de uma arma de fogo. De acordo com informações da corporação, as equipes estavam em patrulhamento quando se depararam com quatro indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a presença dos agentes, os suspeitos fugiram do local, iniciando uma ação de cerco por parte dos policiais.

Durante as buscas na área utilizada como rota de fuga, os agentes localizaram uma espingarda calibre 12, que foi apreendida. Apesar das diligências realizadas, os suspeitos conseguiram escapar. A ocorrência foi registrada na 78ª DP (Fonseca). Até o momento, não há informações sobre ligação dos envolvidos com facções criminosas ou milícias.

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A operação contou com a participação de equipes de diferentes companhias do batalhão, incluindo unidades de patrulhamento tático e setor de inteligência. As investigações seguem em andamento para identificar e localizar os envolvidos.