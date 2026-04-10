Operação da Polícia Civil e Militar mira CV e ADA no Rio

As Polícias Civil e Militar realizam, uma operação conjunta para cumprir 24 mandados de prisão contra uma aliança entre as facções Comando Vermelho (CV) e Amigo dos Amigos (ADA), na comunidade do Jardim Novo, em Realengo, Zona Oeste da capital fluminense, na manhã desta sexta-feira (10). Até o momento já foram realizadas seis prisões.

A ação policial recebeu o nome de “Operação Pseudo Cacique” e ocorreu depois de dez meses de investigação, que apontou que os criminosos da ADA se aliaram ao CV e fizeram com que a região virasse uma das principais rotas para o avanço das facções nas comunidades.

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As investigações também indicaram que o Jardim Novo é estratégico justamente por ser divisa com a comunidade da Taquara e estar perto da Cidade de Deus, região dominada pelo CV. Além disso, o chefe do tráfico na comunidade é considerado o responsável por grande parte dos casos de roubo de veículos e cargas na região.

Os criminosos promovem uma rotina de ameaças à população, e também extorquir comerciantes com cobranças ilegais, controlam o abastecimento de gás, água e serviços de internet, de forma coercitiva, como apontou a Polícia.

A polícia informou que os criminosos agem com violência e armamento de guerra, causando intimidação em moradores e aumentando o clima de terror na região.

Através do material reunido durante a investigação, a Justiça expediu os mandados de prisão contra os integrantes das facções, incluindo as lideranças.

A ação policial é coordenada pela 44ª Delegacia de Polícia (Inhaúma). Além dela, participam policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC) e do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE).