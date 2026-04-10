Berçário de Hospital Albert Schweitzer tem princípio de incêndio

Ainda não foram informadas as causas do princípio de incêndio - Foto: Reprodução/TV Globo

Ainda não foram informadas as causas do princípio de incêndio - Foto: Reprodução/TV Globo

O berçário do Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste do Rio, foi atingido por um princípio de incêndio durante a madrugada desta sexta-feira (10). Apesar do susto, o caso não deixou feridos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o incêndio teve início em uma ala da pediatria responsável pelo atendimento de recém-nascidos, porém não chegou a atingir as áreas de internação do hospital.

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Para garantir a segurança, cerca de 23 pacientes foram realocados para outras alas do hospital. Ainda segundo a pasta, todos continuam sendo acompanhados pelas equipes médicas e estão bem.

O órgão também informou que 8 funcionários do setor atingido precisaram de atendimento médico depois de inalarem fumaça. Os profissionais apresentam estado estável e não correm risco.

Os bombeiros foram chamados para atender a ocorrência pouco antes das 5h, mas quando chegaram ao local, o incêndio havia sido completamente controlado. Equipes realizaram uma vistoria de segurança.

Ainda não foram informadas as causas do princípio de incêndio.