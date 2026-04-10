Comida di Buteco 2026 começa nesta sexta (10); confira os bares participantes em Niterói

O concurso Comida di Buteco 2026 começa nesta sexta-feira (10) no Rio de Janeiro e segue até 10 de maio com mais de 150 bares participantes, distribuídos entre a capital, Niterói e Baixada Fluminense. As pessoas já podem visitar os estabelecimentos e votar nos melhores petiscos da edição. O tema escolhido este ano para a criação dos pratos é verduras, que serviram de base para receitas inéditas preparadas pelos botecos. O valor dos petiscos é padronizado em R$40 em todo o país.

No final, são eleitos os melhores de cada região antes da etapa nacional. Em 2025, o campeão do Comida di Buteco na cidade do Rio foi o Bar Tonamata, de Vargem Grande, na Zona Oeste. O campeão na Baixada foi o bar Nosso Canto. E o vencedor em Niterói foi o Pli On Board.

Criado em 2000, em Belo Horizonte, o Comida di Buteco é um concurso que busca valorizar os pequenos bares familiares e a chamada “cozinha raiz”. A avaliação dos participantes é baseada em quatro critérios: petisco com o peso de 70% da nota, atendimento, higiene e a temperatura da bebida. Os três últimos critérios têm peso de 10% cada. A votação é dividida igualmente entre público e jurados. A cada edição, cerca de 20% dos bares são renovados, o que mantém o circuito competitivo e estimula a criatividade em novos pratos. Após a escolha dos vencedores locais, um novo júri avalia os campeões para definir o melhor boteco do Brasil, anunciado em julho, em São Paulo.

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Serviço

Comida di Buteco 2026 – Rio de Janeiro

Data: 10 de abril a 10 de maio

Preço dos petiscos: R$ 40

Votação: público e jurados

Bares participantes em Niterói

Icaraí

Beco JT

Endorfina Bar

Friends Pub

Nosso Boteco

Itaipu

Bar do Tião

Cantinho da Tia Joana

Casa da Sogra

Guela Seca

Centro

Armazém do Caranguejo

Bar da Laura

Nossas Raízes Bistrô

Tempero da Baiana

Piratininga

Elenita Bar e Cocina

EnCanto Bistrô

Santa Rosa

Armazém Granel

Novo Miçassas

Ponta D’Areia

Duas de Cada Bar e Petisqueria

Skina Pub

São Francisco

Espaço Five Stars

Ingá

Armazém 7 Bar e Pub

Fonseca

Alhos e Bugalhos

Jurujuba

Palitus Bar

Ilha da Conceição

Alto da Ilha Bar

Praia de Itaipu

Âncoras Itaipu

Badu

Bar do Peixe