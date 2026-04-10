Comida di Buteco 2026 começa nesta sexta (10); confira os bares participantes em Niterói
O valor dos petiscos é padronizado em R$ 40 em todo o país
O concurso Comida di Buteco 2026 começa nesta sexta-feira (10) no Rio de Janeiro e segue até 10 de maio com mais de 150 bares participantes, distribuídos entre a capital, Niterói e Baixada Fluminense. As pessoas já podem visitar os estabelecimentos e votar nos melhores petiscos da edição. O tema escolhido este ano para a criação dos pratos é verduras, que serviram de base para receitas inéditas preparadas pelos botecos. O valor dos petiscos é padronizado em R$40 em todo o país.
No final, são eleitos os melhores de cada região antes da etapa nacional. Em 2025, o campeão do Comida di Buteco na cidade do Rio foi o Bar Tonamata, de Vargem Grande, na Zona Oeste. O campeão na Baixada foi o bar Nosso Canto. E o vencedor em Niterói foi o Pli On Board.
Criado em 2000, em Belo Horizonte, o Comida di Buteco é um concurso que busca valorizar os pequenos bares familiares e a chamada “cozinha raiz”. A avaliação dos participantes é baseada em quatro critérios: petisco com o peso de 70% da nota, atendimento, higiene e a temperatura da bebida. Os três últimos critérios têm peso de 10% cada. A votação é dividida igualmente entre público e jurados. A cada edição, cerca de 20% dos bares são renovados, o que mantém o circuito competitivo e estimula a criatividade em novos pratos. Após a escolha dos vencedores locais, um novo júri avalia os campeões para definir o melhor boteco do Brasil, anunciado em julho, em São Paulo.
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Serviço
Comida di Buteco 2026 – Rio de Janeiro
Data: 10 de abril a 10 de maio
Preço dos petiscos: R$ 40
Votação: público e jurados
Bares participantes em Niterói
Icaraí
Beco JT
Endorfina Bar
Friends Pub
Nosso Boteco
Itaipu
Bar do Tião
Cantinho da Tia Joana
Casa da Sogra
Guela Seca
Centro
Armazém do Caranguejo
Bar da Laura
Nossas Raízes Bistrô
Tempero da Baiana
Piratininga
Elenita Bar e Cocina
EnCanto Bistrô
Santa Rosa
Armazém Granel
Novo Miçassas
Ponta D’Areia
Duas de Cada Bar e Petisqueria
Skina Pub
São Francisco
Espaço Five Stars
Ingá
Armazém 7 Bar e Pub
Fonseca
Alhos e Bugalhos
Jurujuba
Palitus Bar
Ilha da Conceição
Alto da Ilha Bar
Praia de Itaipu
Âncoras Itaipu
Badu
Bar do Peixe