Águas do Rio lança mutirão com até 80% de desconto para renegociação de dívidas

Com a proposta de oferecer condições especiais a quem busca reorganizar a vida financeira, a Águas do Rio está promovendo o mutirão “Negociae nas Ruas”. A iniciativa, que percorrerá diversos municípios fluminenses até dezembro, tem como objetivo alcançar clientes que tiveram o fornecimento suspenso por inadimplência. Os descontos chegam a 80%, e os valores poderão ser divididos em parcelas sem juros.

A força-tarefa contará com cerca de 300 agentes comerciais, responsáveis por realizar visitas domiciliares. As propostas serão elaboradas de acordo com a realidade de cada família, com o objetivo de facilitar um acordo e permitir a regularização do serviço.

Leia também:

Maricá tem o maior sistema gratuito de bicicletas compartilhadas do país

Comida di Buteco 2026 começa nesta sexta (10); confira os bares participantes em Niterói



“A nossa prioridade é encontrar uma solução para cada caso. Queremos ajudar o cliente a resolver essa pendência e restabelecer o abastecimento em casa. Estamos indo até os bairros justamente para tornar essa negociação mais simples e acessível”, afirma Douglas Lourenço, gerente comercial da concessionária do grupo Aegea Saneamento.

Segundo ele, a ação da Águas do Rio também pretende fortalecer o relacionamento com a população, ampliando os canais de escuta e permitindo identificar as necessidades de cada região.

“A ideia é criar uma oportunidade real para que o morador consiga colocar as contas em dia e voltar a ter o serviço regularizado. Nosso interesse é resolver o impasse de forma justa e contribuir para melhorar o dia a dia dessas famílias”, acrescenta Douglas.

Outra alternativa para quem deseja regularizar pendências é procurar uma das lojas físicas da concessionária (confira os endereços neste link: https://aguasdorio.com.br/contato/). Durante o período da campanha nas ruas, essas unidades também oferecerão as mesmas condições especiais de negociação.

Medidas de segurança

Ao receber a visita de um agente, a Águas do Rio orienta moradores e comerciantes a verificarem o uso obrigatório de uniforme e crachá de identificação. A concessionária reforça ainda que, após a negociação e antes de efetuar qualquer pagamento, é essencial confirmar se o nome do titular da conta aparece como responsável no documento de cobrança. Em caso de divergência, o valor não deve ser quitado.

A empresa recomenda também que os clientes utilizem apenas os canais oficiais de atendimento e desconfiem de boletos enviados por redes sociais ou mensagens suspeitas. Em caso de indício de fraude, o procedimento correto é informar o link da página suspeita e o número de WhatsApp envolvido por meio do canal: https://semfraude.aguasdorio.com.br/.