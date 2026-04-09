Disputa por bens de mestre Paulinho Sabiá pode ter motivado sua morte

Adriana Souza Possobom Aragão de Miranda foi detida após depoimento de suspeito que participou da emboscada em Niterói - Foto: Layla Mussi

Adriana Souza Possobom Aragão de Miranda foi detida após depoimento de suspeito que participou da emboscada em Niterói - Foto: Layla Mussi

A investigação sobre a morte do mestre de capoeira Paulinho Sabiá, assassinado em fevereiro em Niterói, aponta que o crime foi motivado por interesses financeiros ligados ao patrimônio da vítima. A irmã dele, Adriana Souza Possobom Aragão de Miranda, foi presa suspeita de ter encomendado o homicídio.

Depoimentos indicam que, dias após o enterro, houve uma discussão entre Adriana e a namorada de Paulinho por causa de bens como imóveis, veículos e dinheiro guardado. Segundo a polícia, a suspeita já demonstrava interesse nesses valores e teria tentado acessar rapidamente os pertences do irmão.

“Foi uma motivação financeira. A Adriana já havia sido investigada anteriormente por um furto que a vítima [Paulinho] sofreu com relação a valores que ele tinha por hábito guardar, tanto em casa, quanto no estabelecimento que ele possuía”, disse o delegado Willians Batista ao G1, que dirigia a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí na época do crime.



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As investigações também revelaram que Paulinho vinha sendo monitorado. Informações sobre sua rotina teriam sido repassadas aos criminosos, o que facilitou tanto uma tentativa de assassinato anterior quanto a execução, ocorrida dois dias depois.

A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNISG) | Foto: Divulgação

Um dos envolvidos no crime já foi preso e confessou participação, apontando Adriana como mandante. O atirador ainda está foragido, e a polícia continua as buscas para identificar e prender todos os responsáveis.

Na delegacia, a Adriana não quis prestar depoimento. Ela afirmou que só vai falar depois que o advogado dela tiver acesso ao processo

