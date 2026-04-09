Esposa traída é presa pelo assassinato do marido

A Polícia Civil finalizou uma investigação que conta com traição, plano de vingança e assassinato, em Itaboraí. Agentes da Delegacia de Homicídios realizaram o mandado de prisão nessa quinta-feira (9), contra uma mulher acusada de matar o próprio marido com um facão. O crime ocorreu em setembro de 2024.

A acusada mantinha uma união estável com José Francisco da Silva, mas após descobrir que o companheiro tinha uma relação extraconjugal e pretendia se separar, a mulher decidiu esperar até o homem chegar em casa para ataca-lo com um facão.

Segundo a perícia, José Francisco foi atingido por diversos concentrados na região da cabeça e do pescoço.

Leia também:

Milena aperta botão misterioso e ganha poder decisivo



Deputada federal ameaça Erika Hilton com Lei Maria da Penha



Um dos pontos cruciais na investigação foi o histórico de navegação no celular da presa. De acordo com a delegacia, foram encontradas pesquisas realizadas antes do crime que revelaram o planejamento. Ela buscou por “custos de enterro em Itaboraí”, “veia jugular”, “comidas que podem causar morte” e “plantas venenosas”. Além disso, o dispositivo registrou buscas por “amarrações amorosas”.