Polícia prende suspeitos em 'bunker' do Comando Vermelho no Centro do Rio

Policiais Civis da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (Polinter), prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (8), três suspeitos ligados a traficantes do Comando Vermelho (CV), que agem no Morro da Providência, na Zona Portuária do Rio. Os indivíduos estavam em um 'bunker' da facção criminosa, no Centro, onde há uma semana, cinco pessoas foram presas. No local foi realizado a apreensão de drogas que já estavam prontas para serem vendidas.

De acordo com a Polícia Civil, ao chegar no local os agentes perceberam que a boca de fumo funcionava à luz do dia, com olheiros na entrada e outros bandidos realizando a venda de drogas dentro da construção. Dessa vez, os agentes realizaram a retirada do portão de aço que fazia a segurança do local.

Os policiais aprenderam quase meio quilo de cocaína, além de 262 pedras de crack, 24 tabletes de maconha e 13 vidros de "loló".

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Os presos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas.

