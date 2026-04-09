Botafogo enfrenta o Caracas, na estreia da Copa Sul-Americana
Partida acontece nessa quinta-feira (9), às 19h, no Nilton Santos
O Botafogo faz sua estreia na Copa Sul-Americana, nessa quinta-feira (9), no Estádio Nilton Santos, às 19h, contra o Caracas, da Venezuela. A partida marca a estreia de Franclim Carvalho como treinador do Alvinegro.
O português de 39 anos, que era auxiliar técnico de Artur Jorge, nas campanhas dos títulos da Libertadores e do Brasileirão de 2024, foi regularizado e já deu seus primeiros treinos com o elenco botafoguense.
Para a partida dessa noite, o lateral Alex Telles deve ser poupado, dando lugar para Caio Roque, na equipe titular. Assim como o uruguaio Villalba, que também deve ganhar uma oportunidade.
O Botafogo se classificou para a Copa Sul-Americana após ser eliminado na fase preliminar da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, ainda sob o comando de Martín Anselmi.
Provável escalação do Botafogo: Raul; Vitinho, Ferraresi, Barboza e Caio Roque (Alex Telles); Allan (Newton), Edenilson e Danilo; Villalba (Júnior Santos), Matheus Martins e Arthur Cabral.
Provável escalação do Caracas: Benítez; Fereira, Quintero, La Mantía (Mago) e Yendis; Larotonda, Miguel Vegas (Correa) e Figueroa; Robert Hernández, Covea e Sebastian González.
A partida terá transmissão da ESPN e Disney+.