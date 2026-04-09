Motoristas e entregadores de aplicativos denunciam que o tráfico passou a proibir a circulação em comunidades

A denúncia é de que criminosos estariam permitindo apenas a circulação de mototáxis locais - Foto: Reprodução/ TV Globo

A denúncia é de que criminosos estariam permitindo apenas a circulação de mototáxis locais - Foto: Reprodução/ TV Globo

Entregadores e motoristas de aplicativos denunciam que estão sendo proibidos de circular em comunidades da Zona Oeste do Rio. De acordo com os relatos, no Complexo de Senador Camará, por exemplo, os profissionais estariam sofrendo ameaças e, em alguns casos, sendo abordados por homens armados com fuzis.

Segundo os motoristas, circulam em grupos de redes sociais informações para evitar corridas com destino à região, devido ao risco de abordagens.

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A denúncia é de que criminosos estariam permitindo apenas a circulação de mototáxis locais, impedindo a entrada de carros e motos vinculadas a aplicativos.

Um dos motoristas contou que foi abordado por homens armados com fuzil antes de chegar ao destino, na Rua Olga, em Senador Camará. Segundo os profissionais, as ameaças têm causado medo e prejuízo financeiro, já que muitos se recusam a aceitar corridas para a região. A situação também se repete em outras comunidades, moradores e usuários de aplicativos também relatam problemas semelhantes em comunidades da Ilha do Governador e em Santa Cruz. Na Chatuba e na comunidade Vila Aliança, clientes afirmam que enfrentam a mesma dificuldade.