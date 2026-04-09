Loja nega irregularidades após apreensão de arsenal em São Gonçalo

Após a apreensão de um arsenal com mais de 160 armas de fogo e milhares de munições em um estabelecimento no Alcântara, em São Gonçalo, o local segue funcionando normalmente e, segundo a empresa, não há irregularidades no local, com todo o armamento e a munição sendo comercializados com autorização do Exército.

A operação foi realizada nesta quarta-feira (8) por agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), com apoio do Exército Brasileiro. Ao todo, foram recolhidas pistolas, rifles, revólveres, espingardas e mais de 7.800 munições durante a fiscalização.

Empresa nega irregularidades após grande apreensão de armas e munições | Foto: Layla Mussi

De acordo com a polícia, a ação faz parte de uma investigação que apura a falsificação de documentos públicos utilizados para viabilizar o armazenamento e a posse de armas de fogo.

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Em resposta, o assessor jurídico da empresa, Marcelo Laia, afirmou que a documentação utilizada para a comercialização das armas foi obtida de forma legal, após autorização do Exército, e que eventuais inconsistências encontradas na documentação não seriam de responsabilidade da loja.

Foram apreendidas pistolas, rifles, revólveres, espingardas e mais de 7.800 munições durante fiscalização | Foto: Divulgação

“A empresa não foi fechada e segue funcionando normalmente. A apreensão ocorreu por conta de uma documentação emitida pelo Exército, que é o órgão responsável por autorizar esse tipo de venda. Nós adquirimos essa documentação de forma legal e, se houve alguma irregularidade, não foi por parte da empresa”, declarou.

As investigações continuam para esclarecer a origem dos documentos e identificar possíveis responsáveis pelas fraudes.