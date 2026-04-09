Vídeo: Polícia apreende arsenal com mais de 160 armas e milhares de munições em São Gonçalo

Policiais civis da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) apreenderam, nesta quarta-feira (08/04), um arsenal com mais de 160 armas de fogo e milhares de munições durante uma fiscalização em um estabelecimento comercial de São Gonçalo, na Região Metropolitana. A ação contou com o apoio do Exército Brasileiro.





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Entre o material recolhido estão 21 pistolas, 30 rifles automáticos e semiautomáticos, 51 revólveres de diversos calibres e 64 espingardas semiautomáticas, além de mais de 7.800 munições. A operação é resultado de uma investigação da especializada que apura a falsificação de documentos públicos utilizados para viabilizar o armazenamento e a posse de armas de fogo.

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A ofensiva também tem como objetivo reprimir o comércio ilegal desse armamento. As diligências prosseguem para esclarecer todo o esquema criminoso, reunir provas sobre a falsidade documental apresentada pelos responsáveis pelo estabelecimento e identificar os envolvidos nas fraudes.