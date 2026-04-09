Grupo de canoagem presta homenagem a vítima de latrocínio em Niterói

Wagner era remador e integrava um grupo de canoagem em Charitas - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Wagner era remador e integrava um grupo de canoagem em Charitas - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Amigos e familiares se reuniram na tarde desta quarta-feira, 8, para o último adeus a Wagner Antunes da Costa, executivo da Eletrobras de 42 anos, que morreu durante uma tentativa de assalto na madrugada de terça-feira, em Icaraí, Niterói. Wagner, que completaria 43 anos no próximo dia 14 de abril, foi sepultado no cemitério de Parque Nicteroy, em São Gonçalo.

Além de sua carreira, Wagner era remador e integrava um grupo de canoagem em Charitas, na zona sul da cidade. A equipe prestou uma homenagem nas redes sociais, ressaltando o quanto ele era querido e presente nas atividades do grupo, sempre disposto a ajudar e com energia contagiante nas remadas.

"...Mais do que um aluno, Wagner era parte essencial da nossa família... um amigo presente, simpático, sempre disposto a ajudar, genuíno e querido por todos. Sua bondade emanava naturalmente; seu entusiasmo contagioso e a energia que levava para cada remada iluminavam nossos dias, testemunhos vivos de uma alma nobre em sua missão terrena.

Embora sua passagem nos cause profunda dor, sabemos que a vida é eterna e contínua. Wagner segue seu caminho evolutivo em dimensões que nossa visão limitada ainda não alcança. A lei de causa e efeito nos ensina que nada ocorre por acaso... cada experiência é parte de nosso aprendizado espiritual.

Neste momento de luto, nos apoiemos mutuamente com caridade e amor, honrando a memória de Wagner através das lembranças preciosas que compartilhamos: seus gestos de carinho, seu sorriso genuíno, o espírito de amizade que cultivava.

Essas virtudes permanecem vivas em nossos corações e continuam irradiando sua influência benéfica.

Que possamos transformar essa dor em força espiritual, mantendo viva a alegria e a luz que Wagner nos ensinou a carregar.

Confiemos que nos reencontraremos, pois o amor verdadeiro transcende todas as barreiras, inclusive a morte.

Seguiremos juntos, como ele sempre desejou... aqui e além, na infinita jornada das almas".

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O crime

O crime que resultou na morte de Wagner ocorreu enquanto ele dirigia de volta de um hospital particular, na Rua Dom Bosco. Ele foi atingido por disparos durante uma tentativa de assalto, conseguiu dirigir por alguns metros, mas não resistiu aos ferimentos e colidiu com outro veículo. Após o ocorrido, cinco suspeitos foram detidos pela Polícia Militar, sendo dois deles apontados como diretamente envolvidos no crime.