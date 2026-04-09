Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,0835 | Euro R$ 5,9396
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Homem é morto por policial civil após tentativa de assalto na Tijuca

Os disparos chegaram a atingir a fachada de uma creche que fica localizada nas proximidades

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 09 de abril de 2026 - 12:17
Rua Carmela Dutra, na Tijuca, Zona Norte do Rio
Rua Carmela Dutra, na Tijuca, Zona Norte do Rio -

Um criminoso morreu após uma tentativa de assalto a um policial civil na Rua Carmela Dutra, na Tijuca, Zona Norte do Rio, no final da tarde desta quarta-feira (8). O agente, que estava fora de serviço, reagiu à abordagem enquanto estava dentro do carro.

De acordo com a Polícia Civil, o assaltante portava um simulacro de fuzil durante a abordagem. Após a ação, o local foi isolado e a arma apreendida pelos militares do 6° BPM (Tijuca).

Leia também:

MPRJ leva a júri popular nesta quinta-feira (9) os executores do homicídio de Fernando Iggnacio

Disputa por bens de mestre Paulinho Sabiá pode ter motivado sua morte

Os disparos chegaram a atingir a fachada de uma creche que fica localizada nas proximidades, mas não houve feridos entre crianças ou funcionários, apesar do susto e dos danos materiais.

Matérias Relacionadas