Homem é morto por policial civil após tentativa de assalto na Tijuca

Um criminoso morreu após uma tentativa de assalto a um policial civil na Rua Carmela Dutra, na Tijuca, Zona Norte do Rio, no final da tarde desta quarta-feira (8). O agente, que estava fora de serviço, reagiu à abordagem enquanto estava dentro do carro.

De acordo com a Polícia Civil, o assaltante portava um simulacro de fuzil durante a abordagem. Após a ação, o local foi isolado e a arma apreendida pelos militares do 6° BPM (Tijuca).

Leia também:

MPRJ leva a júri popular nesta quinta-feira (9) os executores do homicídio de Fernando Iggnacio

Disputa por bens de mestre Paulinho Sabiá pode ter motivado sua morte



Os disparos chegaram a atingir a fachada de uma creche que fica localizada nas proximidades, mas não houve feridos entre crianças ou funcionários, apesar do susto e dos danos materiais.