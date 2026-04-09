Carro é apreendido e homem preso por furto em Maricá

Um homem foi preso e um carro usado para a prática de furtos foi recuperado e apreendido, na noite desta quarta-feira (08), em Maricá.

De acordo com a Polícia Militar, agentes receberam da Ciosp informações de que um carro da marca Kwid, de cor branca, transitava na Estrada Real de Maricá, na altura do km 22, em São José do Imbassaí. Após isso, os policiais foram ao endereço e conseguiram abordar o veículo e o condutor.

Leia também:

Dois homens são presos com armas e drogas em operação no Brejal, em SG

Disputa por bens de mestre Paulinho Sabiá pode ter motivado sua morte

Durante a abordagem, foram encontrados dentro do porta-malas um para-lama, que teria sido furtado de um segundo automóvel. Com isso, os policiais conduziram o suspeito e o carro à 76ª DP (Niterói), onde o homem foi autuado em flagrante por furto e permanece preso. O veículo foi apreendido pela Guarda Municipal de Maricá por ordem da delegacia.

Contra o acusado foram encontradas anotações criminais por injúria, violência doméstica e crimes de trânsito.