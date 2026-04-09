Dois homens são presos com armas e drogas em operação no Brejal, em SG

Durante a ação, houve troca de tiros e apreensão de grande quantidade de entorpecentes - Foto: Divulgação

Durante a ação, houve troca de tiros e apreensão de grande quantidade de entorpecentes - Foto: Divulgação

Dois criminosos foram presos e vasto material entorpecente foi apreendido pela Polícia Militar, na manhã desta quinta-feira (9), na Comunidade Bom Retiro, no bairro do Brejal, em São Gonçalo.

Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) realizavam uma operação de ocupação com o objetivo de remover barricadas na comunidade. Por causa da presença dos agentes de segurança, houve troca de tiros com criminosos. Após o fim do confronto, um suspeito foi preso portando uma pistola e grande quantidade de drogas.

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Durante buscas no local, os policiais ainda conseguiram prender um segundo acusado, que também estava com uma pistola e drogas.

A ocorrência ainda está sendo realizada na comunidade.