Polícia Militar realiza apreensão de drogas na RJ-124, em Rio Bonito

Policias militares apreenderam uma grande quantidade na tarde desta terça-feira (8), na RJ-124, na altura de Boa Esperança, em Rio Bonito. De acordo com informações, agentes do Posto 1.3 realizavam ação de rotina, quando identificaram uma situação suspeita e deram ordem de parada. A determinação não foi obedecida, dando início a um acompanhamento tático.

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A abordagem foi realizada poucos quilômetros à frente, onde os agentes constataram a presença de grande quantidade de entorpecentes. A ocorrência foi encaminhada para a 119ª DP (Rio Bonito), onde o material foi contabilizado. Ao todo, foram apreendidos 18 mil pinos de cocaína, somando aproximadamente 30,840 quilos da droga. Todo o material ficou apreendido e à disposição da Justiça.