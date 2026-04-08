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Irmã de Mestre Paulinho Sabiá é presa suspeita de ser mandante de seu assassinato

Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí foi responsável pela prisão de Adriana Souza Possobom Aragão de Miranda nesta quarta-feira (8)

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 08 de abril de 2026 - 12:18
Paulo Cesar da Silva Souza era conhecido como Mestre Paulinho Sabiá
Paulo Cesar da Silva Souza era conhecido como Mestre Paulinho Sabiá -

A irmã do capoeirista Paulo Cesar da Silva Souza, conhecido como Mestre Paulinho Sabiá, foi presa acusada de ser a mandante do assassinato do irmão, há 2 meses, em Niterói. A prisão de Adriana Souza Possobom Aragão de Miranda foi realizada pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, nesta quarta-feira (8).

Adriana Souza Possobom Aragão de Miranda foi detida após depoimento de suspeito que participou da emboscada em Niterói
Adriana Souza Possobom Aragão de Miranda foi detida após depoimento de suspeito que participou da emboscada em Niterói |  Foto: Layla Mussi

O crime ocorreu na noite do dia 18 de fevereiro, em Icaraí, próximo à delegacia do bairro da 77ª DP. Paulinho Sabiá morreu aos 65 anos.

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A DHNSG conseguiu efetuar a prisão de Adriana depois de capturar Juan Nunes dos Santos, chamado de Coelho ou Juan do Alemão, no último sábado (4). De acordo com informações do G1, o preso teria apontado a irmã da vítima como a mandante do crime.

A polícia informou que o homem pilotava a motocicleta usada na emboscada a Paulinho. O responsável pelo disparo que matou o capoeirista segue sendo procurado.

Relembre o crime

Informações repassadas pela Polícia Militar indicam que Mestre Paulinho estava no banco do carona de um veículo conduzido pela companheira, quando o automóvel parou no cruzamento da Rua Sete de Setembro com a Rua Lemos Cunha. Foi neste momento que dois homens, que estavam em uma moto, se aproximaram e efetuaram os disparos à queima-roupa.

O capoeirista foi atingido por três disparos. Os bandidos fugiram logo em seguida.

Pouco depois do crime, a investigação do caso passou a ser de responsabilidade da Delegacia de Homicídios da região. Uma perícia foi feita no local, e os policiais começaram a analisar imagens de câmeras de segurança e ouvir testemunhas.

Essa não teria sido a primeira vez que o capoeirista corria risco de vida. Dois dias antes do crime, o Mestre Paulinho Sabiá havia sido alvo de uma tentativa de homicídio na Praia das Flechas, também em Niterói. De acordo com o registro de ocorrência, um suspeito teria apontado uma arma na nuca do capoeirista; porém, a arma falhou.

Na época, a irmã da vítima, e agora acusada de ser a mandante do crime, disse que desconhecia possíveis desavenças do capoeirista.

Tags:

capoeirista execução do capoeirista Irmã de Mestre Paulinho Sabiá Mestre Paulinho Sabiá Niterói

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