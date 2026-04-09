Polícia Militar apreende mais de 5kgs de cocaína em Rio Bonito

Todo o material apreendido ficou à disposição da autoridade policial para as medidas legais cabíveis - Foto: Divulgação/PMERJ

Todo o material apreendido ficou à disposição da autoridade policial para as medidas legais cabíveis - Foto: Divulgação/PMERJ

Na tarde desta terça-feira (8), policiais militares, realizavam um planejamento operacional quando avistaram um carro suspeito na RJ-124, na altura do Km 13, em Boa Esperança, município de Rio Bonito. Durante a ação de fiscalização, os agentes realizaram a abordagem. Após averiguação, a equipe localizou uma grande quantidade de material entorpecente.

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A ocorrência foi encaminhada para a 119ª DP (Rio Bonito), onde o material foi contabilizado, totalizando 1.769 pinos de cocaína, com peso aproximado de 5,820 kg. Todo o material apreendido ficou à disposição da autoridade policial para as medidas legais cabíveis.