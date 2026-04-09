Guarda Ambiental resgata cobra de 2,5 metros na Região Oceânica de Niterói

A Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói foi acionada, nesta terça-feira (07), para realizar o resgate de uma serpente com cerca de 2,5 metros em área urbana, em Piratininga, na Região Oceânica. Somente em 2025, a equipe especializada realizou o resgate ou captura de 3.180 animais silvestres em diferentes regiões da cidade.

Com mais de 50% do território formado por áreas verdes protegidas, Niterói possui regiões onde o espaço urbano convive diretamente com áreas de mata. Na ocorrência registrada nesta terça-feira (07), os agentes da Guarda Municipal foram acionados para realizar o manejo de uma jiboia encontrada na calçada de uma casa, em Piratininga. A equipe especializada realizou o resgate seguindo protocolos técnicos e ambientais, garantindo a segurança dos moradores e a integridade do animal.

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Após a captura, a cobra foi retirada do local de forma segura pelos agentes e encaminhada para soltura em área de mata apropriada, na sede do Parque Natural Municipal de Niterói (Parnit), procedimento padrão adotado pela Coordenadoria de Meio Ambiente para garantir que o animal retorne ao seu habitat natural sem riscos à população.

A Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal atua continuamente em ocorrências envolvendo animais silvestres em áreas urbanas, realizando capturas seguras, resgates e reintegrações à natureza sempre que necessário. O trabalho inclui manejo especializado, equipamentos adequados e treinamento específico para lidar com diferentes espécies.

De acordo com dados da própria Coordenadoria, somente em 2025 foram capturados ou resgatados 3.180 animais silvestres em diferentes pontos da cidade. O número inclui aves, mamíferos, répteis e outras espécies que acabam chegando a áreas urbanas, muitas vezes por conta da proximidade com fragmentos de mata.

Segundo o coordenador Renato Macedo, o principal cuidado da população é evitar qualquer tentativa de contato com o animal.

“Os animais silvestres estão no seu ambiente natural e não devem ser tocados ou manipulados pela população. Quando alguém encontrar um animal desse tipo, a orientação é manter distância e acionar imediatamente os canais oficiais da Prefeitura, para que uma equipe especializada possa fazer o manejo correto e garantir a segurança de todos”, explica Renato Macedo.

A recomendação da Prefeitura é que moradores que se deparem com animais silvestres entrem em contato com o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), pelo telefone 153. A partir do chamado, a equipe especializada da Guarda é acionada para avaliar a situação e realizar o atendimento adequado.