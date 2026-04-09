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Guarda Ambiental resgata cobra de 2,5 metros na Região Oceânica de Niterói

População pode acionar resgate de animais silvestres pelo Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), pelo telefone 153

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 09 de abril de 2026 - 08:48
Cobra resgatada na Região Oceânica de Niterói
Cobra resgatada na Região Oceânica de Niterói -

A Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói foi acionada, nesta terça-feira (07), para realizar o resgate de uma serpente com cerca de 2,5 metros em área urbana, em Piratininga, na Região Oceânica. Somente em 2025, a equipe especializada realizou o resgate ou captura de 3.180 animais silvestres em diferentes regiões da cidade.

Com mais de 50% do território formado por áreas verdes protegidas, Niterói possui regiões onde o espaço urbano convive diretamente com áreas de mata. Na ocorrência registrada nesta terça-feira (07), os agentes da Guarda Municipal foram acionados para realizar o manejo de uma jiboia encontrada na calçada de uma casa, em Piratininga. A equipe especializada realizou o resgate seguindo protocolos técnicos e ambientais, garantindo a segurança dos moradores e a integridade do animal.

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Após a captura, a cobra foi retirada do local de forma segura pelos agentes e encaminhada para soltura em área de mata apropriada, na sede do Parque Natural Municipal de Niterói (Parnit), procedimento padrão adotado pela Coordenadoria de Meio Ambiente para garantir que o animal retorne ao seu habitat natural sem riscos à população.

A Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal atua continuamente em ocorrências envolvendo animais silvestres em áreas urbanas, realizando capturas seguras, resgates e reintegrações à natureza sempre que necessário. O trabalho inclui manejo especializado, equipamentos adequados e treinamento específico para lidar com diferentes espécies.

De acordo com dados da própria Coordenadoria, somente em 2025 foram capturados ou resgatados 3.180 animais silvestres em diferentes pontos da cidade. O número inclui aves, mamíferos, répteis e outras espécies que acabam chegando a áreas urbanas, muitas vezes por conta da proximidade com fragmentos de mata.

Segundo o coordenador Renato Macedo, o principal cuidado da população é evitar qualquer tentativa de contato com o animal.

“Os animais silvestres estão no seu ambiente natural e não devem ser tocados ou manipulados pela população. Quando alguém encontrar um animal desse tipo, a orientação é manter distância e acionar imediatamente os canais oficiais da Prefeitura, para que uma equipe especializada possa fazer o manejo correto e garantir a segurança de todos”, explica Renato Macedo.

A recomendação da Prefeitura é que moradores que se deparem com animais silvestres entrem em contato com o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), pelo telefone 153. A partir do chamado, a equipe especializada da Guarda é acionada para avaliar a situação e realizar o atendimento adequado.

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5 metros cobra de 2 cobra resgatada guarda ambiental Niterói Região Oceânica

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