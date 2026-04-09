Sine Itaboraí divulga novas oportunidades de emprego e estágio no município

A Prefeitura de Itaboraí, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), divulgou nesta semana novas oportunidades de trabalho e estágio disponíveis no município. As vagas atendem a diferentes perfis profissionais, abrangendo áreas como alimentação, nutrição e educação.

Entre as oportunidades ofertadas, destacam-se vagas para nutricionista de produção, auxiliar de cozinha, técnico de nutrição e saladeira. Para essas funções, é necessário que os candidatos possuam experiência prévia na área, sendo exigido, no caso da vaga de nutricionista, no mínimo um ano de atuação na função.

O SINE Itaboraí reforça a importância de os candidatos comparecerem com a documentação necessária e atenderem aos requisitos exigidos para cada vaga | Foto: Divulgação

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Também estão disponíveis vagas de estágio para estudantes do ensino superior. As oportunidades são voltadas para alunos dos cursos de Pedagogia ou Matemática, além de estudantes de Ciências Contábeis a partir do 3º período.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Itaboraí em promover o acesso ao mercado de trabalho e incentivar a formação profissional, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do município.

Os interessados devem comparecer à unidade do Sine Itaboraí, localizado na Rua José Leandro, nº 47, Centro (antigo prédio do Colégio Leão XIII), munidos de Carteira de Trabalho digital ou física, RG, CPF e comprovante de residência atualizado. As vagas são atualizadas periodicamente e estão sujeitas à disponibilidade de acordo com as demandas das empresas parceiras.