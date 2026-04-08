Acusado de tráfico é preso em comunidade da Região Oceânica de Niterói

Segundo a ocorrência, o homem atuava como “vapor” do tráfico — função responsável pela comercialização direta das drogas - Foto: Divulgação/Polícia Militar do Ri de Janeiro

Segundo a ocorrência, o homem atuava como “vapor” do tráfico — função responsável pela comercialização direta das drogas - Foto: Divulgação/Polícia Militar do Ri de Janeiro

Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante por envolvimento com o tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira (8), na Comunidade do Inferninho, em Piratininga, região oceânica de Niterói.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 12º BPM intensificavam o patrulhamento na localidade após determinação do comando da companhia, com o objetivo de coibir a atuação de criminosos na região. Durante a ação, os agentes localizaram o suspeito enquanto ele realizava a preparação e embalagem de entorpecentes para venda.

Segundo a ocorrência, o homem atuava como “vapor” do tráfico — função responsável pela comercialização direta das drogas. Com ele, foram apreendidos 351 invólucros de maconha, totalizando cerca de 3,3 kg, além de 337 pinos de cocaína, 23 pedras de crack, dois aparelhos celulares, um rádio transmissor e uma balança de precisão.

O suspeito foi encaminhado à 82ª (DP), Maricá, onde foi autuado em flagrante por associação para o tráfico de drogas, conforme o artigo 35 da Lei de Drogas. Posteriormente, ele foi transferido para a 76ª DP, onde permaneceu preso. A polícia investiga a ligação do acusado com uma facção criminosa que atua na região.