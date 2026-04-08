Maricá: ator Eriberto Leão viverá Jesus em encenação da Paixão de Cristo no município

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias e da Companhia de Cultura e Turismo (Maré), promove nos dias 18 e 19/04 um espetáculo a céu aberto inspirado na tradição da Paixão de Cristo. Com o nome “Jesus de Nazaré em Maricá”, a montagem será realizada no Parque Nanci e foi concebida como uma experiência imersiva, reunindo elenco local, nomes reconhecidos nacionalmente, cenário natural integrado à encenação e uma proposta de valorização da cultura da cidade.

Com direção de Eduardo Wotzik, o elenco reúne artistas convidados e talentos da cidade. Entre os nomes confirmados estão Eriberto Leão, no papel de Jesus; Vanessa Gerbelli, como Maria; Emillio Orciolo, como Pilatos; Márcio Vito, como Caifás; além de outros integrantes do elenco principal. A produção também terá forte participação de atores e atrizes de Maricá.

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“Fazer um espetáculo original sobre Jesus de Nazaré é revitalizar os valores revolucionários da visão cristã, principalmente neste contexto em que as questões éticas precisam ser repensadas. Portanto, revisitar a história de Cristo é pensar num conjunto de valores éticos que impulsionam a solidariedade entre a existência humana”, disse o secretário de Cultura e das Utopias, Sady Bianchin.

O espetáculo parte da narrativa bíblica tradicional, preservando personagens centrais e a essência da história conhecida pelo público, mas com texto original e abordagem pensada para aproximar a encenação da realidade atual. A proposta é oferecer ao público uma vivência mais envolvente, em que a plateia também se reconheça dentro da narrativa.

“Estamos buscando entregar um espetáculo diferenciado para uma cidade diferenciada. Vamos representar um Jesus humano entregue ao próximo”, destacou o diretor Eduardo Wotzik.

Turismo Religioso

A iniciativa também dialoga com a estratégia de fortalecimento do turismo religioso em Maricá, aproveitando o período da Páscoa para atrair moradores e visitantes para uma experiência de fé, emoção e pertencimento.

“Eventos como esse têm um valor profundamente evangelizador, pois tornam visível, de forma sensível e acessível, o mistério central da nossa fé: a entrega de Cristo por amor à humanidade. Que essas expressões culturais continuem a despertar corações e a conduzir muitos a uma experiência mais profunda com Jesus Cristo”, desejou o bispo auxiliar da Arquidiocese de Niterói, Dom Geraldo de Paula.

Outro destaque é o trabalho de figurino, desenvolvido por Milton Cunha em conjunto com professores ligados à UniCarnaval, agregando ao espetáculo uma dimensão estética marcante e reforçando o diálogo entre teatro, cultura popular e identidade local.

Serviço: Espetáculo “Jesus de Nazaré em Maricá”

Data: 18 e 19 de abril

Horário: 18h

Local: Orla do Parque Nanci