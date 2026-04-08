Vítima de latrocínio em Niterói será enterrada nesta quarta-feira

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí - Foto: Divulgação

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí - Foto: Divulgação

O corpo de Wagner Antunes da Costa, de 42 anos, será enterrado na tarde desta quarta-feira (8), às 15h, no Cemitério Memorial Parque Nycteroy, em Vista Alegre, São Gonçalo.

Wagner foi vítima de um latrocínio na manhã do último dia 7, na Rua Dom Bosco, em Icaraí, na Zona Sul de Niterói. Segundo informações, ele havia saído há pouco tempo de uma unidade de saúde privada, onde procurou atendimento após passar mal, e ainda usava uma pulseira de identificação hospitalar no momento em que foi atingido.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.

Poucas horas após o crime, policiais militares prenderam cinco suspeitos. De acordo com a corporação, dois deles são apontados como participantes diretos do latrocínio.

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As prisões aconteceram após a localização de um carro roubado. Durante a ação, houve troca de tiros, e os suspeitos tentaram fugir para a comunidade da Grota, onde acabaram sendo capturados. Um dos presos ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Estadual Azevedo Lima.

Com o grupo, foram apreendidos uma pistola, drogas e rádios comunicadores. O caso segue em investigação.