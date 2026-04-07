Sargentos da PM envolvidos em esquema de venda de armas e drogas são presos

A ação penal é um desdobramento das investigações do Ministério Público sobre uma milícia atuante no bairro de Anchieta, na Zona Norte do Rio, e na Baixada Fluminense - Foto: Divulgação

A ação penal é um desdobramento das investigações do Ministério Público sobre uma milícia atuante no bairro de Anchieta, na Zona Norte do Rio, e na Baixada Fluminense - Foto: Divulgação

Uma operação foi realizada nesta terça-feira (7), com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência e da Corregedoria da Polícia Militar, para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pela Auditoria da Justiça Militar contra três policiais militares por desvio de armas apreendidas, drogas e cargas roubadas. Os sargentos responderão pelos crimes de associação criminosa e peculato.

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A ação penal é um desdobramento das investigações do Ministério Público sobre uma milícia atuante no bairro de Anchieta, na Zona Norte do Rio, e na Baixada Fluminense.