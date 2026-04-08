Operação Mounjaro: Polícia Civil apreende diversos medicamentos proibidos e vencidos na Zona Sul do Rio
O alvo da ofensiva desta terça-feira (07/04) foi uma clínica na Estrada do Joá, em São Conrado, na Zona Sul do Rio
Policiais civis da Delegacia do Consumidor (Decon), com apoio do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), deflagraram mais uma etapa da “Operação Mounjaro”. O alvo da ofensiva desta terça-feira (07/04) foi uma clínica na Estrada do Joá, em São Conrado, na Zona Sul do Rio, onde um médico e uma enfermeira foram presos em flagrante e diversas medicações proibidas, incluindo os vendidos como “canetas emagrecedoras”, foram apreendidas.
Após trabalho de inteligência e monitoramento da unidade, agentes identificaram irregularidades em uma clínica da região e realizaram uma ação fiscalizatória no local. Durante as buscas, os policiais encontraram “canetas emagrecedoras” proibidas, hormônios sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e diversos medicamentos vencidos.
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Diante da gravidade das irregularidades, o dono da clínica, que é médico, e a responsável técnica do local, uma enfermeira, foram presos em flagrante. Eles foram autuados pelo crime contra a ordem tributária e a relação de consumo.
De acordo com as investigações, os produtos são distribuídos a partir da cidade de São Paulo, fato que ainda está sob apuração da especializada. As diligências continuam para identificar toda a cadeia criminosa, principalmente os fornecedores das substâncias ilícitas.
Essa é mais uma ação da “Operação Mounjaro” da Decon, que mira criminosos envolvidos com a comercialização e a aplicação de medicamentos irregulares. Na última segunda-feira (06/04), a Decon prendeu um casal que comercializava, de forma ilícita, produtos terapêuticos e medicamentos emagrecedores. Os itens tinham origem desconhecida e não possuíam autorização da Anvisa.