Operação Mounjaro: Polícia Civil apreende diversos medicamentos proibidos e vencidos na Zona Sul do Rio

Policiais civis da Delegacia do Consumidor (Decon), com apoio do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), deflagraram mais uma etapa da “Operação Mounjaro”. O alvo da ofensiva desta terça-feira (07/04) foi uma clínica na Estrada do Joá, em São Conrado, na Zona Sul do Rio, onde um médico e uma enfermeira foram presos em flagrante e diversas medicações proibidas, incluindo os vendidos como “canetas emagrecedoras”, foram apreendidas.

Após trabalho de inteligência e monitoramento da unidade, agentes identificaram irregularidades em uma clínica da região e realizaram uma ação fiscalizatória no local. Durante as buscas, os policiais encontraram “canetas emagrecedoras” proibidas, hormônios sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e diversos medicamentos vencidos.

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Diante da gravidade das irregularidades, o dono da clínica, que é médico, e a responsável técnica do local, uma enfermeira, foram presos em flagrante. Eles foram autuados pelo crime contra a ordem tributária e a relação de consumo.

De acordo com as investigações, os produtos são distribuídos a partir da cidade de São Paulo, fato que ainda está sob apuração da especializada. As diligências continuam para identificar toda a cadeia criminosa, principalmente os fornecedores das substâncias ilícitas.

Essa é mais uma ação da “Operação Mounjaro” da Decon, que mira criminosos envolvidos com a comercialização e a aplicação de medicamentos irregulares. Na última segunda-feira (06/04), a Decon prendeu um casal que comercializava, de forma ilícita, produtos terapêuticos e medicamentos emagrecedores. Os itens tinham origem desconhecida e não possuíam autorização da Anvisa.