'Dança de Cadeiras' na Polícia Civil do RJ tem troca de delegados e abrange 7 unidades de Niterói e SG

Diversas mudanças vão atingir as chefias das delegacias e setores da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Em documento publicado internamente, são mostradas 50 alterações, abrangendo, especificamente, 5 delegacias da Região Metropolitana; 72ªDP(Mutuá), 75ª(Rio do Ouro), 78ªDP(Fonseca), 77ªDP(Icaraí), 78ªDP(Fonseca), 79ªDP(Jurujuba), além de uma DP escpecializada, a DHNSG(Delegacia de Homicídios de Niterói).

As mudanças aconteceram 11 dias depois que Delmir Gouvea tomou posse como secretário da PC, após Felipe Curi sair para tentar uma vaga no Congresso.

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As mudanças na região afetam Niterói e São Gonçalo e são as seguintes : Dr. André Rosa Leiras vai da 72ªDP(Mutuá) à 048ª DP(Seropédica); Dr. Mario José Lamblet dos Santos sai da DHNSG(Delegacia de Homicídios de Niterói) para assumir o 72ªDP(Mutuá); Dr Fábio Oliveira Barucke vai do 75ªDP à 6º DPA; Dr. Gabriel Poiava Martins vai da 78ªDP(Fonseca) para a 75ª(Rio do Ouro); Dr. Claudio Oteri Ascoli sai da 125ªDP(São Pedro de Aldeia) para assumir a 77ªDP(Icaraí); Dr. Fabio Corsino Freire sai do DAS (Delegacia de Sequestros) para a 78ªDP(Fonseca) e Dr. Marcelo Machado sai do DHBF(Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense) para assumir o 79ªDP(Jurujuba).

Outras alterações foram nas chefias dos Departamentos de Polícia de Área (DPA), onde a delegada Carla Mariana Mero Ferrão irá assumir a chefia da 4ªDPA, responsável pela região dos Lagos Niterói e São Gonçalo.