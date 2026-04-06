Casal é preso na Dutra com seis fuzis e 11 pistolas dentro do carro

As armas encontradas nos compartimentos feitos na carroceria do veículo em que estava o casal - Foto: Polícia Federal/Divulgação

As armas encontradas nos compartimentos feitos na carroceria do veículo em que estava o casal - Foto: Polícia Federal/Divulgação

A Polícia Federal prendeu um casal que transportava seis fuzis, onze pistolas e carregadores, de São Paulo para o Rio, nesta segunda-feira (6). O carro em que o homem e a mulher estavam foi interceptado na Rodovia Presidente Dutra (BR-116). Todo o armamento estava escondido em compartimentos secretos na carroceria do veículo.

A abordagem ao casal ocorreu em uma barreira policial, onde os dois envolvidos demonstraram nervosismo e apresentaram versões conflituosas sobre o motivo e a logística da viagem. Devido a isso, os agentes desconfiaram e decidiram fazer uma vistoria no veículo.

De acordo com a PF, as armas e os carregadores estavam embalados e escondidos de forma para tentar burlar uma possível fiscalização. O casal, o veículo e o armamento apreendido foram encaminhados para a Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro. Os dois responderão pelo crime de tráfico interestadual de armas de fogo de uso restrito.

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A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ) e pelo Grupo de Investigações Sensíveis (Gise/RJ), além de contar com o apoio da Delegacia da Polícia Federal em Volta Redonda (DPF/VRA).

