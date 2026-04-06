Quatro suspeitos são detidos por tráfico no Morro do Estado, em Niterói

Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de quatro suspeitos por envolvimento com o tráfico de drogas, na manhã desta segunda-feira (6), no Morro do Estado, em Niterói.

De acordo com a corporação, a operação teve início após informações repassadas pelo Disque Denúncia sobre a atuação de homens armados na região conhecida como Beco da Lixeira, no Morro do Estado. Equipes foram até o local de forma discreta e identificaram cerca de seis indivíduos em atividade suspeita.

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Com o apoio do Grupamento de Ações Táticas (GAT), os agentes realizaram a abordagem e conseguiram deter quatro suspeitos. Segundo a polícia, nenhum deles possuía anotações criminais anteriores. Durante a ação, foram apreendidas duas pistolas, uma delas com numeração suprimida, além de munições, dois radiotransmissores, um celular, R$ 191 em espécie e uma quantidade de drogas ainda em contabilização.

A ocorrência foi encaminhada para a 76ª DP (Centro), onde o caso foi registrado. Até o momento, a ocorrência seguia em andamento.