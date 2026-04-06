Segurança Presente prende dois com pistola e material entorpecente em Itaipu, Niterói

Dois suspeitos foram presos em posse de uma pistola e material entorpecente após uma tentativa de fuga de policiais do Segurança Presente Niterói, na manhã desta segunda-feira (6) na Av. Central Ewerton Xavier, 4589, em Itaipu.

Segundo a Segurança Presente, uma equipe estava em patrulha quando avistaram dois homens em uma moto que apresentaram comportamento suspeito depois de perceber a presença da equipe. Quando os policiais deram a ordem para os suspeitos pararam, tentaram fugir do local, mas foram alcançados pela equipe.

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Durante a revista, o garupa, hesitante em dar a sua mochila, estava carregando uma pistola calibre 380, com 27 munições. Além da arma de fogo, na mochila também foram encontrados 30 tabletes de erva seca prensada e picada. O piloto disse que contratou o carona para fazer uma pintura, o garupa disse que a pistola era para sua segurança.

Ambos foram detidos e levados para uma Unidade de Polícia Administrativa e Judiciária (UPAJ), onde a prisão foi determinada em flagrante.