Turista é esfaqueado em tentativa de assalto em Copacabana
A ocorrência foi registrada na 12ª DP (Copacabana), que será a responsável pela investigação dos fatos
min de leitura | Escrito por Redação | 07 de abril de 2026 - 12:06
Um homem foi preso por policiais militares do 19° BPM (Copacabana), após esfaquear um turista na madrugada desta segunda-feira (6), durante uma tentativa de assalto na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na Zona Sul do Rio. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi pego por populares enquanto tentava fugir do local do crime.
Leia também:
Polícia Civil deflagra operação contra venda ilegal de medicamentos emagrecedores
Quatro suspeitos são detidos por tráfico no Morro do Estado, em Niterói
A vítima e o suspeito foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde dos envolvidos. A ocorrência foi registrada na 12ª DP (Copacabana).