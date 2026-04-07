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Turista é esfaqueado em tentativa de assalto em Copacabana

A ocorrência foi registrada na 12ª DP (Copacabana), que será a responsável pela investigação dos fatos

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 07 de abril de 2026 - 12:06
A vítima e o suspeito foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon
A vítima e o suspeito foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon -

Um homem foi preso por policiais militares do 19° BPM (Copacabana), após esfaquear um turista na madrugada desta segunda-feira (6), durante uma tentativa de assalto na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na Zona Sul do Rio. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi pego por populares enquanto tentava fugir do local do crime.

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A vítima e o suspeito foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde dos envolvidos. A ocorrência foi registrada na 12ª DP (Copacabana).

Tags:

tentativa de assalto copacabana

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