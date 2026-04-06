Polícia Civil deflagra operação contra venda ilegal de medicamentos emagrecedores

Policiais civis da Delegacia do Consumidor (Decon) deflagraram, na manhã desta segunda-feira (06/04), uma operação contra um esquema de comercialização clandestina de medicamentos emagrecedores e produtos terapêuticos. São cumpridos mandados de busca e apreensão em Oswaldo Cruz, na Zona Norte, e em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O casal alvo da investigação foi preso em flagrante.

De acordo com as investigações, um homem e uma mulher comercializavam, de forma ilícita, produtos terapêuticos e medicamentos emagrecedores, que eram apresentados como “canetas emagrecedoras”. Os itens tinham origem desconhecida e não possuíam autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Além disso ambos vendiam ainda roupas e perfumes falsificados.

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Após trabalho de inteligência da unidade, o esquema foi identificado. Durante as diligências, os agentes constataram que o casal utilizava redes sociais como principal canal de venda. A dupla foi localizada e capturada na ação desta segunda-feira. As investigações prosseguem.