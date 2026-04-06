Polícia Militar prende suspeito após tentativa de assalto na Avenida do Contorno

Uma tentativa de assalto a motorista de aplicativo em Niterói terminou com um suspeito preso na madrugada deste domingo (5), na BR-101, em Niterói, após a vítima reagir à abordagem criminosa no bairro Barreto. O caso aconteceu na Avenida do Contorno, quando policiais do 12° BPM passavam pelo trecho e flagraram uma briga e descobriram que se tratava de um roubo em andamento.

Segundo informações da polícia, a tentativa de assalto ao motorista de aplicativo ocorreu quando ele havia parado o carro em frente a um estabelecimento para embarcar uma passageira. Neste momento, o suspeito se aproximou pela porta do motorista e passou a ameaçá-lo, ordenando que saísse do carro sob ameaça de morte. Devido a situação, o motorista reagiu utlizando um canivete que carregava para emergências, entrando em luta corporal com o acusado. Um passageiro que estava dentro do carro relatou que deixou o veículo rapidamente ao perceber a ameaça, tremendo pela própria segurança.

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Um motociclista que passava pelo local, achou que se tratava de uma briga entre conhecidos. Mas, ao retornar e entender que era um assalto, percebeu que o suspeito utilizava uma tornozeleira eletrônica, o que levantou suspeitas sobre sua conduta.

Nesse momento, policiais militares que passavam pela região foram acionados e realizaram a abordagem. O suspeito foi contido e preso no local. De acordo com a ocorrência, o homem ferido durante a luta corporal foi socorrido e levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca. Após receber atendimento médico, ele foi encaminhado para a delegacia.

O caso foi registrado inicialmente na 78ª DP (Fonseca) e depois encaminhado para a 76ª DP no Centro de Niterói. O acusado permanece preso e foi autuado por roubo.