Ex-prefeita de São Gonçalo tem carro roubado ao sair de culto no Barro Vermelho

Vídeo foi divulgado no Instagram da ex-prefeita neste domingo (5) - Foto: Reprodução/Instagram

Vídeo foi divulgado no Instagram da ex-prefeita neste domingo (5) - Foto: Reprodução/Instagram

A ex-prefeita de São Gonçalo, Aparecida Panisset, foi vítima de um roubo de veículo na noite do último domingo (29/03), no Barro Vermelho. O crime ocorreu logo após a saída de um culto religioso.

Segundo vídeo divulgado hoje (05) nas redes sociais da ex-chefe do Executivo, ao saírem da igreja, ela e a equipe perceberam que o carro, um Fiat Cronos branco, que estava estacionado na rua em frente, havia sido levado.

"Pedimos, por favor, que compartilhem essa mensagem para nos ajudar a recuperar o carro", escreveu na legenda da postagem.

"Essa é a situação de tantos gonçalenses. Como é difícil pra nós, a insegurança, o direito de andar, de viver (...). Peço que compartilhem esse vídeo e orem pela Aparecida Panisset, para que a gente consiga o carro de volta", disse Aparecida Panisset no vídeo.

Não há detalhes sobre a dinâmica completa do crime nem sobre suspeitos.

