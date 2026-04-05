Fuzil é apreendido após troca de tiros no Morro do Castro

Policiais militares do 1°BPM (Venda da Cruz) apreenderam um fuzil durante uma ação na noite deste sábado (4), no Morro do Castro, região limítrofe entre São Gonçalo e Niterói.

De acordo com informações da polícia, houve confronto na região de mata que fica na divisa entre as comunidades do Castro e do Zumbi. Após a troca de tiros, os agentes conseguiram apreender um fuzil calibre 5,56.

Ainda segundo a PM, a ação tinha como objetivo combater a atuação do tráfico de drogas na localidade.

O armamento foi encaminhado para a 73ªDP (Neves), onde o caso foi registrado.