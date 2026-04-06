Jogador John Kennedy tem carro roubado no Méier

O atacante John Kennedy, de 23 anos, teve o carro roubado no Méier, na Zona Norte do Rio, na tarde de sábado (4). O atleta do Fluminense estava viajando com o clube para o Paraná, e não estava no estado no momento do crime.

A Polícia Militar informou que o veículo, um Jeep Compass, havia sido emprestado a um amigo que estava com o pai. A ação criminosa não deixou vítimas.

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O carro foi encontrado pouco depois. Policiais militares abordaram um homem ao tentar deixar o Complexo do Lins dirigindo o automóvel, que não estava com a placa. Depois de consultar, os agentes confirmaram que o veículo era roubado e pertencia a John Kennedy.

O homem foi levado para a delegacia onde alegou que teria ido à comunidade para recuperar o carro a pedido do atleta. A PM também disse que um suposto representante do jogador do Fluminense esteve na unidade policial e confirmou a versão.

A ocorrência foi encaminhada para análise e permanece sendo investigada pela Polícia Civil, na 20ª DP (Vila Isabel). Ainda de acordo com a corporação, o caso foi registrado e estão sendo realizadas diligências para investigar as circunstâncias do crime.