PRF intercepta carro “clonado” na Niterói-Manilha

Um automóvel de passeio com sinais identificadores adulterados foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na quinta-feira (2). A ação aconteceu na Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), Região Metropolitana do Rio. O motorista foi detido por suspeita de receptação.

Por volta das 15h, equipes da PRF faziam uma fiscalização no km 315, município de Niterói, quando deram ordem de parada ao veículo. Durante uma inspeção, foram constatados nítidos sinais de adulteração nos elementos identificadores. Por meio de sistemas informatizados, foi encontrada uma ocorrência de furto, registrada em janeiro deste ano. O motorista utilizava a placa clonada de um similar da mesma marca, cor e modelo.

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No porta-malas, também foram encontradas peças de motocicletas de origem suspeita. O motorista e os passageiros não quiseram se pronunciar sobre o caso.

A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves).