PRF registra cinco mortes durante o feriado nas rodovias federais do RJ

Durante o feriado da Semana Santa, entre os dias 2 e 5 de abril, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 79 sinistros de trânsito nas rodovias federais do Rio de Janeiro, com 74 pessoas feridas e cinco óbitos. Quatro das cinco vítimas morreram em atropelamentos.

Sinistros graves

As ocorrências fatais foram registradas principalmente entre a madrugada de sábado (4) e a noite de domingo (5). Três atropelamentos aconteceram em um intervalo de menos de 24 horas.

No sábado (4), na Dutra (BR-116), em Nova Iguaçu, por volta das 04h, um pedestre morreu após ser atropelado. Cerca de meia-hora depois, na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Itaguaí, outro pedestre faleceu em um atropelamento. Por volta das 23h, na Rodovia Rio-Teresópolis (BR-116), em Guapimirim, mais um atropelamento resultou na morte de um pedestre.

No domingo (5), mais dois óbitos foram registrados. Na BR-356, em Campos dos Goytacazes, por volta das 03h, um motociclista morreu após uma colisão em objeto fixo na rodovia. Por volta das 18h, na BR-493, em Seropédica, outro pedestre faleceu após ser atropelado.

Leia também:

Jogador John Kennedy tem carro roubado no Méier

Polícia Civil deflagra operação contra venda ilegal de medicamentos emagrecedores



Perímetro urbano

O predomínio de atropelamentos entre as mortes reforça o alerta para os riscos nos trechos urbanos de rodovias. Nessas áreas, é comum a presença de comunidades próximas às pistas, travessias irregulares, entre outros fatores que aumentam a probabilidade de sinistros graves.

Tanto motoristas quanto pedestres precisam adotar comportamentos mais cautelosos. Reduzir a velocidade em perímetros urbanos, atenção redobrada e o uso de passarelas para travessias são medidas essenciais para evitar sinistros graves.

Fiscalização intensa

Durante o feriado, as ações de fiscalização foram ampliadas. No total, foram fiscalizados 3.990 veículos, com 4.586 pessoas abordadas, sendo emitidas 3.343 autuações por infrações de trânsito. Além disso, 23 pessoas foram detidas e 13 veículos recuperados.