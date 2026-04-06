Suspeito é preso após tentar matar duas pessoas a facadas durante discussão por bola de futebol

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem suspeito de cometer duas tentativas de homicídio com uso de faca, durante uma ação conduzida pela 126ª DP (Cabo Frio) na madrugada de sábado (4).

O caso chegou ao plantão da delegacia por volta de 1h, após a Polícia Militar informar sobre a ocorrência registrada na esquina da Travessa Clara Nunes com a Rua Clara Nunes, no bairro Vila do Ar, em Cabo Frio. As equipes receberam dados sobre as vítimas e uma imagem do suspeito.

Policiais do Grupo Especial de Local de Crime (GELC) iniciaram os primeiros procedimentos investigativos, enquanto o setor de inteligência conseguiu identificar o suspeito.

Durante as diligências, os agentes foram informados de que o homem estaria em atendimento médico. A partir disso, buscas foram realizadas em unidades de saúde da região até que ele fosse localizado em um hospital de São Pedro da Aldeia, onde acabou preso em flagrante.

De acordo com as investigações, a confusão teria começado após uma discussão envolvendo uma bola de futebol. Douglas teria atacado uma das vítimas com golpes de faca. Um segundo homem também foi ferido ao tentar intervir na situação.

O suspeito foi autuado por duas tentativas de homicídio e permanece sob custódia hospitalar, à disposição da Justiça.

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