PF apreende 110 kg de pasta base de cocaína em caminhão

A Polícia Federal (PF), prendeu um motorista de caminhão em flagrante, por transportar 110 kg de pasta base de cocaína, pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no município de Piraí, no Médio Paraíba, na madrugada desta sexta-feira (3).

De acordo com a PF, a fiscalização ocorreu perto da descida da Serra das Araras, onde os agentes localizaram os entorpecentes atrás de uma carga lícita, dentro do veículo, e que estavam acondicionados em pedaços de madeira.

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Tanto o homem, o caminhão e as drogas foram conduzidos para a Superintendência Regional da Polícia Federal, no Rio de Janeiro, onde ocorreu a lavratura do auto de prisão em flagrante.

O caminhoneiro foi levado para o sistema prisional do estado, e continuará à disposição da Justiça. Ele responderá por tráfico interestadual de drogas.

A apreensão e a prisão foram efetuadas pelos policiais federais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ) em parceria com o Grupo de Investigações Sensíveis no Rio de Janeiro (GISE/RJ) com apoio da Delegacia de Repressão a Drogas da PF de São Paulo (DRE/SP).